Cidades Óleo reaparece em mais oito praias de cinco Estados do Nordeste Nesta terça-feira (29), a Marinha identificou 19 pontos de presença de óleo

A Marinha informou que, na segunda-feira, 28, oito praias da região Nordeste voltaram a receber óleo cru. Equipes mobilizadas pela Marinha, em parceria com Ibama e a Agência Nacional de Petróleo (ANP) foram mobilizadas para limpar os locais. As oito praias estão localizadas em cinco Estados da região. São elas: Via Costeira e Búzios...