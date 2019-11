Cidades Óleo encontrado em praia do Rio é idêntico ao recolhido no Nordeste, diz Marinha Desde o início da primeira ocorrência de vazamento de óleo, foram atingidas 772 localidades

A Marinha do Brasil confirmou na manhã desta terça-feira, 26, que os fragmentos de óleo encontrados na praia de Santa Clara, em São Francisco do Itabapoana, norte do Estado do Rio, são idênticos aos detectados no vazamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste. O mesmo óleo já havia sido detectado em São João da Barra, também no norte fluminense. Mais óleo já foi...