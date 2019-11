Cidades Óleo chega ao litoral norte do Rio de Janeiro, informa Marinha Grupo que acompanha o avanço da mancha de óleo informou em nota que pequenos fragmentos foram encontrados em praia de São João da Barra

O derramamento de óleo que atingiu o litoral do Nordeste e do Espírito Santo chegou ao Rio de Janeiro. O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do Brasil (MB), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), informou por nota neste sábado, 23, que na sexta, 22, pequenos f...