Cidades Óbitos por Covid-19 sem fator de risco sobem no Brasil e chegam a 27,4% em março Nos últimos seis meses, a alta foi de 7,5 pontos porcentuais

O porcentual de pessoas sem nenhum fator de risco entre os mortos por covid-19 no Brasil sobe há 6 meses e chegou a 27,4% em março. É o número mais alto desde maio de 2020 (32%), quando havia menos protocolos para lidar com pacientes nos hospitais. Nos últimos seis meses, a alta foi de 7,5 pontos porcentuais. Ou seja, o agravamento da pandemia coincide com aument...