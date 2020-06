Cidades Óbitos confirmados por Covid-19 dobram em Rio Verde em três dias No mesmo período, número de infectados pela doença passou de 2.571 para 3.884, aumento de 51%

Três dias foi tempo suficiente para que o número de óbitos confirmados por Covid-19 dobrasse em Rio Verde. Do último domingo (15) até esta quinta-feira (18), o salto foi de nove para 18 mortes, segundo dados divulgados pela prefeitura do município. No período, o número de casos confirmados foi de 2.571 para 3.884, aumento de 51%. Curados quase dobraram: foram de 119...