Cidades Índices não possuem padrão internacional

Os cálculos para obtenção do Índice de Área Verde por habitante (IAV) são controversos cientificamente, embora sejam bastante difundidos em diversas cidades do Brasil e mesmo em outros países. Isso porque não existe um padrão internacional de como deve ser feito o cálculo. A maior discussão é sobre o que deve ser considerado como área verde: se apenas os locais com a...