Cidades Índice de isolamento após decreto é o segundo pior do ano em Goiás Taxa ficou em 31,6% no primeiro dia de restrições mais duras, segunda menor para uma segunda-feira desde o início do ano

As medidas de restrição de atividades econômicas tiveram pouco impacto no primeiro dia após o início da vigência de decretos na região metropolitana de Goiânia e alguns municípios do interior. De acordo com a empresa In Loco, cujos dados são acompanhados por autoridades públicas e pesquisadores, o índice de isolamento social foi de 32,6% na segunda-feira (1). É um dos p...