Cidades Índia dá sinal verde e começará a exportar vacinas contra a Covid-19 para o Brasil nesta sexta País receberá 2 milhões de doses das vacinas Oxford/AstraZeneca; Índia havia segurado remessas

O governo da Índia deu sinal verde para a exportação comercial de vacinas contra a Covid-19, e as primeiras remessas serão envidas ao Brasil e ao Marrocos na sexta (22), segundo o ministro de Relações Exteriores indiano disse à agência de notícias Reuters. O Palácio do Planalto informou o carregamento de 2 milhões de doses deve chegar ao Brasil no fim da tarde de sex...