Cidades Égua Esperança faz fisioterapia depois de cirurgia e já caminha com perna imobilizada Depois de procedimento para implantação de placas metálicas, animal teve perna imobilizada com fibra de vidro, mas já faz atividades com equipe de hospital veterinário

A égua atropelada na manhã de segunda-feira (17) no cruzamento da Avenida Senador Jaime com a Perimetral, em Campinas, passou por cirurgia e está se recuperando. O animal já está passando por fisioterapia e fez a primeira caminhada dentro do Complexo Veterinário, onde está sendo tratada. O médico veterinário que coordena a equipe que cuida da égua, José Bráulio Floren...