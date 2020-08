Cidades Égua atropelada em Goiânia deve passar por procedimento de eutanásia Animal sofreu fratura exposta. Motorista do veículo fugiu do local da batida

*Atualizada às 17h38 Uma égua com uma fratura exposta na pata traseira, deitada no cruzamento entre a Rua Senador Jaime e a Avenida Perimetral chamou a atenção dos goianienses na manhã desta segunda-feira (17). Segundo testemunhas, o animal foi atropelado por um carro no local, que fica no Setor Campinas, em Goiânia. Ela deve ser sacrificada. Antes do acidente, dois ...