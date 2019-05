Vida Urbana “É preciso resgatar valores básicos”, diz ministro sobre assassinato de educador em Valparaíso Abraham Weintraub se reuniu com o corpo docente do Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás

Em visita ao Colégio Estadual Céu Azul em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que uma série de medidas e ações serão tomadas com o intuito de retomar o respeito dentro das escolas. “A gente não pode permitir que isso se torne uma coisa cotidiana, visto como algo normal”, pontou. O encontro aconte...