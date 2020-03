O Covid 19 colocou a Itália sob um microscópio, pois passou a ser analisada e julgada em virtude dos efeitos trágicos que a pandemia lhe causou. Após uma ligeira queda dos casos e das mortes (oscilante, mas aparente tendência de queda) nas 24 horas entre os dias 26 e 27, houve um recorde de mortos pela doença (969) mesmo após um período de isolamento social. A sociologia me ensinou que devemos compreender dados em suas facetas e nuances. O recorde de mortos após o período de isolamento significa que ele é ineficaz? Quais as variáveis estão na mesa, e em que contexto?

Para quem defende o fim do isolamento, seria uma prova irrefutável de que a medida, além de colocar em risco a economia, não apresenta benefícios no campo da saúde. Pessoas que se apegam a verdades simples, por arrogância ou por absoluta incapacidade de compreender situações não dicotômicas, tendem a se apegar à primeira aparência.

Pegam um dado (o que, em sociologia costumamos dizer, torturam um dado) e referendam o argumento. Não escutam a “mea culpa” que o prefeito de Milão, assim como o de Bérgamo e também outros políticos italianos fizeram por terem desprezado o potencial destrutivo da pandemia e debochado da proposta de isolamento quando o vírus corria solto e mal percebido pelo país.

Não se atentam ao fato de que a análise da dinâmica do Covid-19 deve levar em consideração os testes feitos, o monitoramento, o período assintomático da doença, o alto nível de contágio, o desenvolvimento dos sintomas, o período de internação e evolução do quadro e, por fim, o efeito das medidas adotadas.

Tomo emprestada a observação do meu irmão, que é médico: há pessoas contaminadas não submetidas a testes, assintomáticas ou com sintomas leves, os contaminados com sintomas graves e, dentre esses, os que evoluem para a morte.

No prazo em que as medidas foram adotadas, muitas pessoas internadas (a doença tem requerido semanas de internação) evoluíram de grave, a gravíssimo e morte. A dinâmica do vírus, do ponto de vista da saúde e também das interações sociais tem requerido mais que a superficialidade de trocadilhos “comunavírus” ou ameaças (“o desemprego e a fome matarão mais que a doença”).

O vírus, a sociedade e a economia não serão ajustados ao bem da humanidade a partir de pensamentos superficiais e dicotômicos. São “variáveis” que requerem uma sofisticação maior do que a disseminada nas redes sociais de promotores de ódio e de medo, ou nos em buzinaços de carros de luxo.

Há algumas décadas, a Alemanha era terra de economia devastada, hoje dá exemplo de como lidar com o vírus e também de garantir direitos a seus cidadãos. A economia pode ser domada com criatividade. A morte, não.