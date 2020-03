Mensagens com fotos de uma briga em uma praça estão circulando pelo WhatsApp dando a entender que a pessoa que aparece caída na grama recebendo chutes é o governador Ronaldo Caiado (DEM) durante uma discussão com populares.

Em um áudio que vai junto com as imagens, um homem diz que as fotos são um recado para “quem não tá querendo deixar o povo trabalhar”. “Olha o que o cara fez com o Caiado lá em Goiânia. Vai fechar porta não, você tá vendo, o governador já entrou na 'taca', ein. O cara tá limpando os braços e a botina na cara dele, ó”, afirma a pessoa, que não se identifica.

Não se trata do governador, conforme apurou o Tem Base?, serviço de checagem de fatos do POPULAR.

As imagens são de 2013 e foram feitas pelo fotógrafo Gustavo Vara em uma praça de Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul. Ele explicou que estava fazendo um ensaio no local quando olhou para o lado e viu uma briga entre pessoas que jogavam dama.

“Eu fazia um ensaio e quando olhei pro lado já estava acontecendo a briga. Repercutiu na cidade na época. Não procede essa informação sobre o governador. Fake news de WhatsApp”, afirmou ao POPULAR.

No último domingo (29), uma pessoa identificada como Talisson publicou em sua conta no Twitter as imagens de Gustavo citando que se tratava de “um jogo de damas em Pelotas” que “terminou em pancadaria”. O post teve 75 compartilhamentos e 437 curtidas até às 12h40 desta segunda-feira.