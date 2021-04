Cidades É falso que 52 municípios zeraram o número de mortes por Covid-19 ao adotarem "tratamento precoce" Os números epidemiológicos das cidades listadas desmentem o boato

É falso que municípios tenham zerado o número de mortes por covid-19 ao adotarem protocolos de tratamento com hidroxicloroquina e ivermectina. Os números epidemiológicos das cidades listadas desmentem o boato. Além disso, as substâncias não têm eficácia comprovada como tratamento da covid-19 e a conexão com a queda no números de casos é insustentável. Conteúdo verificado: Mensa...