Cidades É falso boato de que prefeito determinou a volta às aulas em Goiânia na próxima segunda-feira (30) Mensagem que circula pelas redes sociais afirma que Iris Rezende acatou pedido do presidente Jair Bolsonaro. Mesma "notícia", envolvendo outras capitais, também tem sido divulgada

Um boato de que o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, acatou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as escolas sejam reabertas já na próxima segunda-feira (30) tem circulado pelas redes sociais e ganhou força nesta sexta-feira (27). A reportagem do POPULAR checou a informação com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia, que rechaçou tal po...