É falso um print de uma postagem no Twitter atribuída ao governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM) onde informa que o decreto de quarentena seria prorrogado por mais 30 dias. A mensagem estaria circulando em grupos de conversa pelo WhatsApp há alguns dias. A assessoria do governador informou que ainda não tem qualquer posição sobre o decreto que termina dia 4, se irá ter uma prorrogação e por quanto tempo seria.

Há alguns dias, também circularam mensagens com fotos e áudios de uma briga pelo WhatsApp dando a entender que a pessoa que aparecia caída na grama recebendo chutes era Caiado durante uma discussão com populares.

Conforme apurou o Tem Base?, serviço de checagem de fatos do POPULAR, o homem que aparece nas fotos não é o governador de Goiás.

As imagens são de 2013 e foram feitas pelo fotógrafo Gustavo Vara em uma praça de Pelotas, cidade do Rio Grande do Sul. Ele explicou que estava fazendo um ensaio no local quando olhou para o lado e viu uma briga entre pessoas que jogavam dama.