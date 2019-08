Um vídeo gravado durante um treinamento realizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (15), no Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, circula pelas redes sociais como se fosse de um atendimento após um suposto atentado criminoso no local. O compartilhamento das imagens é acompanhado por um áudio, em que um homem narra o que teria sido um ataque cometido por uma pessoa que, munida de duas armas de fogo, teria feito várias vítimas. Porém, a informação é falsa, conforme apurou o POPULAR.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve nenhuma ocorrência no centro de compras, mas, sim, uma simulação de explosão, desmoronamento e princípio de incêndio, seguidos da desocupação do espaço. Além da corporação, houve a participação de equipes da Polícia Militar, da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Aparecida de Goiânia (SMTA), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município, do grupo de resgate Anjos da Vida e das ambulâncias Flash Med.

Durante a ação, houve o fechamento das avenidas Rio Verde e Dona Maria Cardoso a fim de facilitar o trânsito das ambulâncias no local e a simulação de socorro às vítimas. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou o local.

“Esse tipo de treinamento é essencial para nós, porque engloba diversos atores dentro de um cenário possível. Simulamos uma explosão no shopping, com situações complicadas”, afirmou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando Caramaschi. “Os treinamentos fortalecem ações de segurança pública e preparam instituições para um cenário que esperamos que não ocorra. Mas, caso aconteça, estaremos preparados”, completou ele.

Confira abaixo os registros feitos pelo Corpo de Bombeiros durante o trabalho: