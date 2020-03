Cidades É fake piada sobre coronavírus em prostíbulo se espalha e engana desavisados Brincadeira sobre quarentena em casa de prostituição foi compartilhada com foto que simula notícia em canal de televisão espanhol

É falso que um prostíbulo na Espanha tenha entrado em quarentena em meio à epidemia do novo coronavírus. O que começou como uma piada passou a ser compartilhado como verdade por usuários desavisados no Twitter e no Facebook. No dia 26 de fevereiro, o site satírico “Cerebrother” publicou a “notícia” de que 86 clientes teriam sido colocados em quarentena dentro...