Cidades É enganoso dizer que vídeo de vagões seja do primeiro trem no trajeto do MT ao porto de Santos Enganoso | Ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais, o trem que aparece nas imagens não é o primeiro a trafegar pela ferrovia. O primeiro trecho da Ferronorte foi inaugurado em 1999 e o mais recente foi entregue em 2013. A operação dos vagões double stack, que transportam dois contêineres empilhados, começou em julho de 2019

Conteúdo verificado: Vídeo compartilhado no WhatsApp, Tik Tok e no Facebook mostra um comboio transportando contêineres sobrepostos afirmando, na legenda, que esse seria o “primeiro trem saindo do estado do Mato Grosso para Santos” e que a imprensa não iria divulgar. Um vídeo que mostra um comboio da Rumo Logística, com contêineres de sua subsidiária, a Brado,...