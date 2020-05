Cidades “É como se meu filho fosse a uma guerra”, diz pai Na noite de domingo (3), 11 destes profissionais, a maioria de Brasília e Rio de Janeiro, embarcaram no meio do aeroporto de Brasília

“É como se seu filho fosse para uma guerra. É um novo vírus que ainda não sabemos manejar”, disse o médico anestesista José Henrique Leal Araújo, 62, ao se despedir do filho, o também médico Henrique, que embarcava no aeroporto de Brasília.“Ele fala isso, mas está com ciúmes e queria ir também”, brinca o filho, que antecipou as últimas férias da residência médica em ane...