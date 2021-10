Cidades É cedo para tirar máscara, diz médica Alguns municípios brasileiros começaram a dispensar a obrigatoriedade do equipamento, mas Goiás só discutirá o tema com 70% da população totalmente imunizada

Nos últimos dias, em alguns estados brasileiros, intensificaram-se os debates em torno da flexibilização do uso de máscaras, acessório de proteção no combate à Covid-19. O item, desde o início da pandemia, foi indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por cientistas e por profissionais da área médica como essencial para barrar o avanço do coronavírus que, somente no...