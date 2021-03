Cidades Áudios indicam casos de torturas contra detentos do sistema prisional em Goiás Gravação atribuída a policial penal com histórico de denúncias revela casos de agressão a presos do sistema prisional goiano. Material foi divulgado pelo jornal El País

Investigado pelo Ministério Público por suspeita de tortura e maus-tratos contra presos, quando passou pela gestão do presídio de Formosa. Alvo de denúncias por torturas que teriam ocorrido quando era gestor de presídio em Valparaíso de Goiás. O policial penal Josimar Pires Nicolau do Nascimento é agora investigado por crimes praticados em presídio de Aparecida de Go...