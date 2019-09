Cidades Árvores são retiradas da Praça do Cruzeiro, em Goiânia, para início de revitalização Segundo a Amma, exemplares retirados estavam condenados. Ao todo, 11 foram cortados e devem dar lugar a outros espécimes

Onze árvores foram retiradas da Praça Germano Roriz, conhecida como Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (2). A ação foi realizada por servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) com a autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia. Segundo a Amma, a intervenção faz parte do projeto de revitalização p...