Vida Urbana Árvores em vias públicas de Goiânia estão em risco Populares têm agredido vegetação em busca de remédios ou até para exposição de mercadorias em feiras de Goiânia

Goiânia já foi reconhecida entre os anos 1990 e 2000 como uma cidade arborizada, mas atualmente não é difícil perceber que as árvores da capital estão sendo maltratadas pela população. Na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, exemplares plantados na Praça do Trabalhador, além de utilizados para a sombra, estão servindo também como estante de mostruários de roupas, post...