Cidades Árvore que caiu sobre rede elétrica e deixou moradores do Jaó sem energia é retirada neste domingo A região segue com o fornecimento de energia interrompido

Uma árvore que caiu sobre a rede elétrica na esquina entre as ruas J-19 e J-44, no setor Jaó, após a ventania que atingiu Goiânia na última sexta-feira (1º), só foi retirada do local na tarde deste domingo (3) por equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). A região segue com o fornecimento de energia interrompido. A sibipiruna, árvore de grande porte,...