Cidades Árvore de grande porte cai sobre carro no Setor Bueno, em Goiânia Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local

Uma árvore de grande porte da Praça do Ipê caiu em cima de um carro com uma mulher dentro, na manhã desta segunda-feira (28), na Rua T-1 com a T-49, no setor Bueno, em Goiânia. Não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas para o local. Aproximadamente seis militares devem retirar parte do tronco e dos galhos, que ca...