Cidades Árvore de 25 metros cai sobre carro estacionado no Parque Mutirama A parte da frente do veículo ficou totalmente destruída com o impacto da queda

Uma árvore de cerca de 25 metros de altura caiu em cima de um carro que estava estacionado no Parque Mutirama, no setor Central, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (6). A parte da frente do veículo ficou completamente danificada após ser atingida. O carro seria de um funcionário da Comurg. Agentes da Companhia de Urbanização (Comurg) foram acion...