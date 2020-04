Cidades Árvore cai sobre pit dog e interdita trecho de avenida no Setor Campinas, em Goiânia A estrutura do estabelecimento ficou destruída, mas não houve feridos

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um pit dog durante a forte chuva na tarde desta segunda-feira (6), na Avenida Rio Grande do Sul, no setor Campinas, em Goiânia. A estrutura do estabelecimento ficou destruída. Não houve feridos. Parte do tronco está na Avenida, ainda não foi retirada do local e bloqueia o trânsito para quem segue sentido a Avenida Perime...