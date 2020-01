Cidades Árvore cai sobre carro com família dentro durante chuva em Goiânia Acidente aconteceu na Rua da Divisa com a Alameda Paraná, no Setor Jaó. De acordo com os Bombeiros, ninguém ficou ferido

A queda de árvores tem causado transtornos em Goiânia. Entre a sexta-feira (24) e este sábado (25), pelo menos 12 exemplares vieram abaixo por conta da chuva e dos ventos. Nos casos mais recentes, espécies de grande porte danificaram caíram sobre carros no Parque Areião, onde também danificou a fiação, e sobre um veículo com uma família dentro, no Setor Jaó. Ninguém f...