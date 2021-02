Cidades Árvore cai no Parque Vaca Brava, em Goiânia Outra ocorrência do mesmo tipo foi registrada no setor Parque das Paineiras

Uma árvore de grande porte caiu na pista de caminhada do Parque Vaca Brava, no setor Bueno, em Goiânia, na manhã deste sábado (6) após a forte chuva que caiu na cidade. Não há informações de feridos até o momento. Outra queda de árvore foi registrada na Rua das Roseiras, no bairro Parque das Paineiras, na capital. Equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comur...