Árvore cai em cima de caminhão e deixa trânsito congestionado na GO-080

Uma árvore que caiu sobre um caminhão em movimento deixou a GO-080 interditada parcialmente durante a tarde desta quarta-feira (12). O acidente aconteceu no KM 3 da rodovia, no sentido Goianésia – Jaraguá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia no momento da queda. Apesar do susto, ninguém se feriu, já que a árvore caiu sobre a cabine do veículo. Após o cort...