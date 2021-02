Cidades Árvore cai e quase atinge motociclista no Setor Universitário, em Goiânia Moradores contaram que a árvore estava em estado frágil há algum tempo, com a raiz exposta e fragilizada

Uma árvore da espécie flamboyant, localizada no canteiro central entre as ruas 225 e 236, no Setor Universitário, em Goiânia, caiu na tarde deste sábado (14). Câmeras de segurança mostram o momento em que a árvore cai e quase atinge um motociclista. Segundo moradores, a árvore estava em estado frágil há algum tempo, com a raiz exposta e fragilizada. Equipes do Cor...