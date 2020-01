Cidades Árvore cai e bloqueia Avenida T-15, no Setor Bueno, em Goiânia Os galhos da espécie guapuruvu atingiram fios da rede elétrica e com isso o fornecimento do serviço está comprometido na região

Uma árvore de aproximadamente 10 metros de altura caiu e bloqueia totalmente a Avenida T-15, no setor Bueno, próximo ao Parque Vaca Brava, em Goiânia. A queda foi provocada pela forte chuva, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24). Os galhos da espécie guapuruvu atingiram fios da rede elétrica e com isso o fornecimento do serviço está comprometido na região. Em nota, ...