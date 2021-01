Cidades Áreas urbanas do Mediterrâneo, dos EUA e do Brasil podem ficar 5°C mais quentes até 2100 o clima das cidades do planeta até o fim deste século trazem notícias pouco animadoras

Simulações computacionais cujo objetivo é estimar como ficará o clima das cidades do planeta até o fim deste século trazem notícias pouco animadoras para regiões como a bacia do Mediterrâneo, o interior norte-americano e, no Brasil, trechos do Centro-Oeste e da Amazônia. As áreas urbanas desses locais podem ficar 5 graus Celsius mais quentes até 2100 ou até mesmo superar e...