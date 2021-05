Cidades Áreas públicas de Goiânia têm mau uso Mais de 80% dos imóveis de propriedade do município estão vagos e cerca de 73% dos bens estaduais localizados na capital estão ocupados irregularmente

O Governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia têm dado, nos últimos anos, uma lição de mau uso de áreas públicas. Levantamento feito pelo POPULAR revela que 80% dos 9,2 mil imóveis de propriedade do Município estão vagos, sem utilidade. Em relação aos terremos do Estado localizados na capital, 73% de 1.023 estão sendo ocupados de forma irregular – 69 deles estão em proces...