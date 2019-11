Cidades Áreas de proteção permanente da Região Metropolitana de Goiânia estão sob risco Mais da metade dos locais de preservação permanente da região metropolitana de Goiânia estão muito degradados, sendo uma das causas da crise hídrica dos últimos anos

Mais da metade das áreas de proteção permanente (APPs) da região metropolitana de Goiânia deveriam ser recuperadas de forma urgente. São locais que estão, em sua maioria, com solo exposto, ou seja, com a vegetação nativa desmatada, ou sendo utilizados para a agricultura ou pecuária, com a instalação de áreas de pastagem. A conclusão é parte de um estudo feito na Univer...