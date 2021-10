Cidades Áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuvas neste fim de semana em Goiás Umidade relativa do ar segue registrando índice em torno de 20% no período da tarde

Atualizada às 11h59. A combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões de Goiás neste final de semana. Uma frente fria que está atuando em São Paulo está gerando nebulosidade no estado. Porém, as temperaturas máximas seguem altas e a umidade relativa do ar em declínio durante a tarde. Dados do Centro de Informações Met...