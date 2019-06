Cidades Área permite ser fonte de renda para proprietários

Além dos benefícios ambientais apontados por especialistas, a Reserva Legal, diferentemente da área de preservação permanente (APP), permite a exploração econômica. Entretanto, é preciso respeitar preceitos previstos no próprio Código Florestal. Um deles é a elaboração e aprovação pelo órgão competente, no caso de Goiás, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Dese...