Vida Urbana Área do Setor Oeste, em Goiânia, pode ter prédios em mais 4 quadras Há dois anos sendo elabora do, projeto já passou por mudanças na fase preliminar de diálogo com comissão de vereadores e deve ser remetido à Câmara em maio

Em fase preliminar de discussão com vereadores, antes de ser enviado à Câmara Municipal para apreciação, o projeto de revisão do Plano Diretor de Goiânia já sofre alterações e está, agora, em fase de adequação. A expectativa é que ele seja, enfim, levado ao legislativo no início do próximo mês, após dois anos de elaboração. Uma das alterações acatadas pela Prefeitura...