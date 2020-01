Cidades Área do Materno-Infantil fica alagado durante a madrugada desta segunda-feira (27) Água não chegou a entrar dentro do prédio da unidade de saúde; fortes chuvas e problema de escoamento foram a razão de pequeno alagamento

Os fundos das dependências do Hospital Materno Infantil (HMI), no Setor Oeste, em Goiânia, ficaram alagados durante a madrugada desta segunda-feira (27) devido às fortes chuvas que atingiram a região durante a noite. De acordo com a assessoria de imprensa do HMI, a água não chegou a entrar no prédio e no início da manhã todo o volume já havia sido escoado. A asse...