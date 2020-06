Cidades Área desmatada em Cavalcante seria para plantio de soja Operação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apreendeu 300 toneladas de calcário em fazenda que devastou vegetação. Propriedade foi embargada e autuações a proprietários somam cerca de R$ 300 mil

Cerca de 300 toneladas de calcário foram apreendidas nesta quinta-feira (4) em uma das duas fazendas de Cavalcante, que juntas concentram mais de 1,1 mil hectares, o equivalente a 1,1 mil campos de futebol, com alertas de desmatamento emitidos pelo sistema Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O insumo agrícola é usado para a correção do so...