Cidades Álcool combustível transportado com nota fiscal adulterada é apreendido em Posse Os policiais suspeitam que que o produto estaria sendo desviado para a indústria de alimentos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 45 mil litros de álcool combustível transportado com fraude na nota fiscal, na BR_020, em Posse, na última quarta-feira (21). Segundo a corporação, o caminhão-tanque com o combustível foi parado durante uma fiscalização e o motorista apresentou um documento, no qual constava que a mercadoria teria saído de Ribeirão Preto, e...