Águas Lindas começa a vacinar profissionais da imprensa

Águas Lindas, município no entorno do Distrito Federal, começa neste sábado (26) a vacinação contra Covid-19 de profissionais da imprensa. Estão inclusos no grupo jornalistas, radialistas, âncoras, blogueiros, repórteres e cinegrafistas que residam e trabalhem em veículos de comunicação do município. De acordo com a prefeitura, os profissionais vão receber as dos...