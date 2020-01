Cidades Água invade casas e deixa estragos em Goiânia

As fortes chuvas desta última terça-feira (21) deixaram as casas dos moradores das ruas Monte Sinai e Jerusalém, no Jardim Mirabel, na capital, completamente alagadas. Lama em todos os cômodos, móveis de madeira encharcados, roupas sujas e molhadas, eletrodomésticos estragados e veículos cheios de terra passaram a fazer parte da rotina dessas famílias de um dia para ...