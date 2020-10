Cidades Água do Meia Ponte pode causar danos no DNA, diz pesquisa feita na UEG Estudo científico demonstra que manancial que abastece Goiânia apresenta genotoxicidade e uso deve ser proibido sem o devido tratamento

As águas do Rio Meia Ponte não devem ser consumidas por seres humanos e animais sem o devido tratamento, como conclui um estudo feito por alunos da Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Desde a nascente do manancial, em Itauçu, e até a sua foz, os estudantes verificaram níveis de toxicidade na água, que é ainda maior n...