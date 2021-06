Editorias Cães farejadores chegaram a rastrear Lázaro Barbosa por 4,5 quilômetros Fugitivo teria visto policiais em fazenda onde família buscava carne para doar à força-tarefa e pulou em córrego. Barulho chamou atenção da equipe, que pediu reforços.

Cães farejadores teriam conseguido rastrear os passos de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, por cerca de 4,5 quilômetros na tarde de domingo (20), em uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás, onde há 13 dias forças policiais do Estado e do Distrito Federal o procuram após ser acusado de uma chacina em Ceilândia (DF), no dia 9 de junho. Entretanto, a...