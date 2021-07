Notícias Xavantes já opera com capacidade total Devido ao baixo nível dos reservatórios, usina é demandada 24 horas por dia, todos os dias da semana; atualmente, produz energia suficiente para atender 350 mil residências

A usina termelétrica que mais está gerando energia no País hoje para evitar um desabastecimento neste ano de estiagem mais severa fica em Goiânia. A Xavantes, única grande termelétrica em operação no Estado desde o mês de abril, tem hoje a maior disponibilidade para geração, com os menores índices de paradas forçadas ou programadas. Ela já está utilizando sua capacidade total,...