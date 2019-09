Notícias Volume do reservatório de Serra da Mesa está abaixo de 20% Situação do reservatório já começa a preocupar também quem depende do lago para produzir; chuvas só devem chegar em outubro

Assim como acontece quase todos os anos neste período de estiagem, o volume do reservatório de Serra da Mesa já começou a cair e a preocupar. Ontem, o volume útil do lago chegou a 19,92%, um pouco acima dos 18,33% registrados no mesmo período do ano passado. Mas tudo indica que este índice continuará em queda, já que só estão previstas chuvas mais volumosas depois da s...