Notícias Vitamedic faturou com ivermectina R$ 470 milhões em 2020 Segundo diretor da empresa, vendas saltaram 1.105% entre 2019 e 2020; ele confirmou também gasto de R$ 717 mil com anúncio em defesa do tratamento precoce, sem eficácia comprovada

A farmacêutica Vitamedic, que faz parte do Grupo José Alves, é uma das principais produtoras de ivermectina do País e faturou R$ 470 milhões em 2020 com a venda do medicamento. Em 2019, foram R$ 15,7 milhões. Além disso, o laboratório investiu R$ 717 mil em anúncios em defesa do tratamento precoce – que não tem comprovação científica - contra a Covid-19. Os dados foram ...