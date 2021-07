Notícias Vice da Câmara se diz na trincheira contra Bolsonaro e que estuda aval para abrir impeachment Ramos disse que estuda a possibilidade de acatar um pedido de impeachment no exercício provisório da presidência

Para o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), as ameaças de Jair Bolsonaro sobre a não realização das eleições de 2022 são um “claro crime de responsabilidade”. Vice do deputado Arthur Lira (PP-AL), aliado do governo, no comando da Casa, Ramos disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que estuda a possibilidade de acatar um pedido de impeachment...